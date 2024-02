„Petri Heil und Waidmanns Dank“ auf der Bissinger Theaterbühne

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, gespielt wird im März. Bis dahin sind die Kesseltaler Theaterfreunde fleißig am Proben.

Auch in diesem Jahr werden die Theatertage in Bissingen wieder für gute Unterhaltung sorgen. Der Vorverkauf für die Karten der Theatersaison im Bissinger Gasthof Krone hat bereits begonnen. Bereits seit über 30 Jahren sind die Aufführungen der Theaterfreunde Kesseltal eine Institution in der Gemeinde – und dabei weit über die Grenzen Bissingens hinaus bekannt. Schon seit der zweiten Januarwoche ist die Spielerauswahl laut den Worten der Vorsitzenden und Spielleiterin Karin Gnugesser komplett, die Proben für das neue Theaterstück laufen derweil auf Hochtouren.

„Das Spielen liegt uns allen einfach im Blut und uns ist es auch ganz wichtig, auf der Bühne eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen Spielern zu erreichen“, so Karin Gnugesser, die selbst seit Jahren nicht nur zusammen mit Maria Seiler die Spielleitung innehat, sondern regelmäßig auch selbst auf der Bühne steht.

Im Stück von Bernd Gombold hängt der Haussegen schief

„Petri Heil und Waidmanns Dank“ lautet der Titel des diesjährigen Stücks von Autor Bernd Gombold. Es ist ihr Hochzeitstag und auch Muttertag und Gerda freut sich schon auf die Überraschungen ihrer Familie. Doch wie immer kommt ihr Mann Rudi vom Angeln, wirft seine Fische zum Ausnehmen auf den Tisch und vom Rest der Familie erhält sie nur eine böse Überraschung. Ihr reicht es endgültig – und sie verlässt mit ihrer Freundin Susi Hals über Kopf das Haus. Wie der Rest der Familie damit umgeht und ob sie das Fehlen der Mutter überhaupt bemerken, bleibt zu sehen. Die Kesseltaler Theatertage finden vom Freitag, 8. bis zum Samstag, 23. März statt. (AZ)

Die Aufführungstermine:

Freitag, 8. März, 19.30 Uhr

Samstag, 9. März, 19.30 Uhr

Sonntag, 10. März, 13.30 Uhr

Sonntag, 10. März, 18.00 Uhr

Freitag, 15. März, 19.30 Uhr

Samstag, 16. März, 19.30 Uhr

Sonntag, 17. März, 17.00 Uhr

Freitag, 22. März, 19.30 Uhr und

Samstag, 23. März, 19.30 Uhr

Karten können bei Wendelin Rieder unter der Nummer 09084/217 reserviert werden.