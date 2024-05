Rechtzeitig zum Markttag lacht der Himmel über Bissingen

Der große Markt an Christi Himmelfahrt ist auch in diesem Jahr ein Anziehungspunkt im Kesseltal. Tausende Menschen kommen, um zu bummeln, genießen und feiern.

Strahlender Sonnenschein und ein umfassendes Angebot lockten am Feiertag Christi Himmelfahrt, an dem ja gleichzeitig auch der Vatertag gefeiert wird, regelrechte Menschenmassen in den Marktort Bissingen. Bei herrlichem Frühlingswetter genossen wohl eine Besucherzahl, die in die Tausende geht, aus dem gesamten Kesseltal, oft aber auch von weiter her kommend, die Vielzahl der Angebote.

Wie im vergangenen Jahr fand der Markt selbst nicht mehr in der Marktstraße, sondern auf dem Parkplatz des Gasthauses Krone und entlang der Straße „An den Kesselwiesen“ statt. Neben den mehr als 70 Fieranten hatten wieder eine ganze Reihe von ortsansässigen Betrieben geöffnet und präsentierten ihre vielfältigen Angebote, die zu einem großen und stark frequentierten Markt einfach dazu gehören. Die Fischerfreunde Bissingen an der vereinseigenen Fischerhütte, die Pferdefreunde Kesseltal, der TSV Bissingen und natürlich das Gasthaus Krone mit seinem Biergarten sorgten wie immer für ein großes kulinarisches Angebot. Für die Kleinen standen unter anderem eine Hüpfburg und eine Kindereisenbahn bereit.

Molkerei Gropper ist auch mit dabei

Aber es gab auch an mehreren Stellen ganz Besonderes an diesem Markttag. Der normalerweise nur für Werksangehörige geöffnete Werksverkauf der Firma Gropper war ab Mittag für die Marktbesucher offen und erwies sich mit seinen Angeboten natürlich als ein Anziehungsmagnet.

Als Besonderheit an diesem Markttag hatte auch der Verein „Unser Dorf Oberliezheim e.V.“ einen eigenen Stand aufgebaut, an dem sich zahlreiche Interessierte schon einmal vorab über das im Herbst geplante neue Theaterstück der Dorfgemeinschaft informieren konnten und an einem Gewinnspiel teilnehmen konnten. Ein weiteres außergewöhnliches Angebot nutzten ebenfalls etliche Marktbesucherinnen und Besucher: Die Marktgemeinde hatte nämlich an diesem Tag auch eigens die erweiterte und modernisierte Kläranlage geöffnet und auch hier zu einem Tag der offenen Tür geladen. Es wurden immer wieder Führungen angeboten, die bis in den späten Nachmittag hinein auf eine sehr positive Resonanz stießen.

