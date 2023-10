Unfall: Traktor und Auto stoßen bei Bissingen zusammen

Am Freitagabend ist es zu einem Unfall bei Hochdorf gekommen. Eine Auto und ein Traktor-Anhänger kollidierten, doch die Beteiligten hatten Glück.

Am Freitagabend war ein 19-Jähriger mit seinem Traktor und Anhänger nördlich von Hochdorf unterwegs, als er nach links auf die Staatsstraße 2212 einbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Die Fahrerin war auf der Staatsstraße in Richtung Süden unterwegs. Beim Abbiegen des Gespanns befand sich laut Polizei ein Reifen des Anhängers auf der Gegenspur. In diesen Reifen fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Pkw. Durch den Zusammenstoß kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen ein Verkehrszeichen.

Unfall bei Bissingen: Autofahrerin bleibt unverletzt

Da sich die Fahrzeugtüren nicht mehr öffnen ließen, musste die Dame von Passanten durch das Beifahrerfenster befreit werden. Sie zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Donauwörth gebracht. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa. 20.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch