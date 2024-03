Mnozil Brass reißt 900 Besucher in Höchstädt mit

Die Wiener Brass-Band bietet in der Nordschwabenhalle anlässlich des Donauklang-Jubiläums eine spektakuläre Show. Und das alles ohne Verstärker.

Für Brigitte und Thomas Schmid aus Gammertingen ist es das Weihnachtsgeschenk ihrer Kinder, das sie aus dem Landkreis Sigmaringen in die Höchstädter Nordschwabenhalle geführt hat. Sie zählen zu den etwa 900 Besuchern und Besucherinnen, die am Samstagabend die legendäre Blasmusik-Formation Mnozil Brass hören wollen. Wie viele in der Halle sind die beiden selbst Musiker. Brigitte Schmid spielt Waldhorn, Thomas Schmid Zugposaune. Nach dem zweieinhalbstündigen Gastspiel der Gruppe, die nach dem Wiener Gasthaus Mnozil benannt ist, tragen die beiden wie die meisten Hörer ein staunendes Lächeln auf den Lippen. "Das ist der Hammer. Was Mnozil Brass da abzieht, ist einfach unglaublich", sagt der Gammertinger.

Das Konzert ist jetzt schon der Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Musikvereins Donauklang, der heuer sein 60-jähriges Bestehen feiert. Zum 50. Jubiläum hatten Vorsitzender Norbert Lutmayr und sein Team vor zehn Jahren schon einmal die Wiener Brass-Band zu Gast. In diesem Jahr feiert Mnozil Brass selbst seine 30-jährige Musikgeschichte mit der Jubiläumsshow „Jubelei“. Dass die Band zu den spektakulärsten Blasmusikformationen überhaupt zählt, lässt sich an den internationalen Auftrittsorten ablesen, die Norbert Lutmayr bei seiner Begrüßung thematisiert.

In Höchstädt gibt's fetzigen Brass-Sound, ganz ohne Verstärker

Das Konzert in Höchstädt löst "eine kleine Völkerwanderung" aus, wie eine Besucherin anmerkt. In der Nordschwabenhalle haben die Hörer schon nach wenigen Minuten das Gefühl, dass das Geld für die Eintrittskarte sinnvoll investiert war. Die sieben Musiker Thomas Gansch, Robert Rother, Roman Rindberger, Leonhard Paul, Gerhard Füßl, Zoltán Kiss und Wilfried Brandstötter füllen die Halle bis in die hinterste Reihe mit einem fetzigen Brass-Sound, und das ganz ohne Verstärkung und Noten. Klassik, Rock, Pop, Jazz – Mnozil Brass fühlt sich in den verschiedensten Musikgenres zu Hause. Die Soli, die Dynamik, der Spielwitz der vier Trompeter, der beiden Posaunisten und des Tubisten sind mitreißend. Bereits beim ersten Marsch "Wien bleibt Wien" wird Mnozil Brass frenetisch gefeiert.

Von Gammertingen bei Sigmaringen zum Konzert nach Höchstädt: Brigitte und Thomas Schmid bereuten die weite Anreise nicht. Foto: Berthold Veh

Der Beatles-Song "Blackbird" allein wäre einen Besuch wert gewesen. Eingeleitet vom Glockenspiel beginnt eine wunderschöne A-Cappella-Darbietung. Mnozil Brass ist nicht nur eine Ansammlung von Instrumental-Virtuosen, auch der Gesang des Ensembles spielt in der obersten Liga. Den vollen Brass-Sound, der die Nordschwabenhalle beben lässt, gibt's auch beim 1980er-Jahre-Medley, das von "The Final Countdown" bis zu "One Moment in Time" reicht.

Mnozil Brass spielt für Höchstädt "An der schönen blauen Donau"

Mnozil Brass zieht den Abend mit voller Konzentration durch, dabei kommt das Ganze spielerisch leicht daher. Die Band bietet komödiantische Einlagen, wenn etwa Band-Moderator Thomas Gansch spielend durch die gespreizten Beine seines Kollegen kriecht oder nach einem anstrengenden Solo mal auf dem Rücken auf der Bühne liegt. Eine irre Nummer bietet der zweite Teil des Abends, als der Sommer aus Vivaldis "Die vier Jahreszeiten" auf "Highway to Hell" von AC/DC trifft. Die Virtuosität, mit der die Trompeter, Posaunisten und Tubisten diese rasenden Läufe der Violinen in Vivaldis Werk spielen, sucht ihresgleichen. Umwerfend ist der Rock-Sound, den die Bläser bei "Highway to Hell" erzeugen. Mit Mnozil Brass ist man aber nicht auf einem Highway zur Hölle, sondern auf einer Autobahn in den Blasmusik-Himmel. "Music was my first love" gerät schließlich zu einem triumphalen Finale, ehe bei den beiden Zugaben auch, eigens für Höchstädt, der Johann-Strauss-Walzer "An der schönen blauen Donau" zu hören ist.

Brass-Sound auf Top-Niveau und eine spektakuläre Show: Mnozil Brass begeisterte die Gäste beim Konzert in Höchstädt. Foto: Berthold Veh

Die Besucher, unter ihnen auch Bürgermeister Stephan Karg, werden vermutlich noch lange an diesen Blasmusik-Abend denken. "Das ist der Wahnsinn", stellt Schwenningens Rathauschef Johannes Ebermayer fest. Auch die Wertingerin Karin Denzel ist hingerissen. "Unglaublich, ich wusste nicht, dass Blasmusik so vielfältig, fesselnd und witzig sein kann." Donauklang-Dirigent Tizian Foag und Trompeterin Silvia Reindl staunen über die Performance von Mnozil Brass. "Dass sie ohne Mikrofon diese ganze Halle mit Klang füllen können, ist großartig", sagt Foag. Die Wiener Brass-Band selbst verlässt Höchstädt ebenfalls mit einem guten Gefühl. Er habe gleich gemerkt, dass er vor zehn Jahren schon einmal hier war, sagt Trompeter Roman Rindberger. Die Halle habe eine gute Akustik. "Und das Publikum ist fantastisch", so Rindberger. Mnozil Brass komme gerne nach Höchstädt.