Diese Blindheimer fahren auf den Tretrollersport ab

Plus Das Ehepaar Weber hat eine Leidenschaft, die auffällt: Sie üben den Tretrollersport aus. Damit sind sie längst nicht nur im Donauried ein Hingucker. Wie funktioniert es?

Die Augen von Bianca Weber glänzen, wenn sie erzählt. Sie kommt ins Schwärmen. Eifrig wischt sie in ihrem Handy die unzähligen Bilder durch und sagt: "Es ist wie eine Sucht. Die lässt mich nicht mehr los", sagt sie und lacht. Eine Sucht, die gesund und selten ist. Zumindest im Landkreis Dillingen. Die 49-Jährige übt den sogenannten Tretrollersport aus – ohne elektrischen Antrieb, kein Kinderspielzeug. Klingt komisch? "Sagen wir so: Wir ernten viele Blicke, wenn wir unterwegs sind. Aber mittlerweile wissen sie schon, dass ich die mit dem Roller bin", erzählt sie. Und ihre Leidenschaft für dieses Hobby ist ansteckend.