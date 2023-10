Blindheim

In Blindheim gibt es einen neuen Verein

Plus Eine Gruppe junger Freunde hat die "Spaßgesellschaft" gegründet. Der Gemeinderat unterstützt sie finanziell zum Start. Es gibt auch ein neues Ratsmitglied.

Die Lücke, die Walter Ritter im Blindheimer Gemeinderat hinterlassen hat, wurde beinahe nahtlos wieder besetzt. Mit Gerhard Kapfer wurde am Donnerstagabend bereits offiziell das neue Ratsmitglied von Bürgermeister Jürgen Frank vereidigt. Kapfer, Bauunternehmer und Familienvater aus Unterglauheim, erhielt bei den Kommunalwahlen 2020 die zweitmeisten Stimmen auf der Liste der FWBUW. Wie berichtet, hat Walter Ritter sein Amt auf eigenen Wunsch vorzeitig niedergelegt. "Aus beruflichen Gründen fällt es mir immer schwerer, mein Ehrenamt als Gemeinderat wahrzunehmen", formulierte er es in einem schriftlichen Antrag. Sein Nachrücker Gerhard Kapfer hat die neue Aufgabe sofort angenommen, wie Bürgermeister Frank erklärt: "Die Ausschüsse und Referate müssen noch neu besetzt werden. Das passiert dann in der nächsten Sitzung."

Der Blindheimer Kindergarten ist zu klein

Keine Entscheidung ist auch bisher beim Thema Kindergarten gefallen. Wobei: Laut Jürgen Frank ist sich der Gemeinderat einig, dass schnell eine Lösung erarbeitet werden muss. Denn die Blindheimer Einrichtung platzt aus allen Nähten. Frank formuliert es nach der Sitzung gegenüber unserer Zeitung so: "Es ist klar, dass der Bedarf für mehr Platz da ist. Aktuell haben wir rund hundert Kinder. Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Jahren mindestens bei der Größe bleibt - wenn nicht sogar noch mehr."

