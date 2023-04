Damit Unterglauheim noch schöner und lebenswerter wird

Plus Im Verfahren rund um die geplante Ortsumfahrung geht es einen Schritt weiter. In der Blindheimer Gemeinderatssitzung war auch eine Beschwerde gegen den Bürgermeister Thema.

Fast fünf Jahre wurde die Umsetzung vorbereitet, immer wieder wurden die Menschen aus dem Ortsteil mit einbezogen. 2021 fand dann in der Gemeindehalle eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt, bei der ein wichtiger Beschluss gefasst wurde: Die umfassende Dorferneuerung für den Ortsteil Unterglauheim wurde nach dem Voting beim Amt für ländliche Entwicklung (ALE) beantragt. Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank gab im Rahmen der jüngsten Sitzung vergangene Woche nochmals einen kurzen Rückblick auf die von der Bevölkerung erklärten ersten Handlungsfelder für eine geplante Dorferneuerung mit der Übergabe der Vorbereitungsplanung an das ALE.

In einem vorläufigen Zeitplan stellte der Rathauschef fest, dass nach dem Gemeinderatsbeschluss die Anordnung zum Verfahren vom ALE noch in diesem Jahr abgegeben werde. Danach folge nochmals eine Infoveranstaltung für die Bürger und Bürgerinnen von Unterglauheim, sodass 2026 mit ersten Maßnahmen begonnen werden könne. Insgesamt rechne der Bürgermeister mit einer Gesamtlaufzeit von rund zehn Jahren für die Durchführung der Dorferneuerung Unterglauheim, die Kosten dafür veranschlagte er gegenüber den Ratsmitgliedern nach heutigem Stand mit rund vier Millionen Euro, von denen die Gemeinde zwei Millionen Euro zu tragen habe.