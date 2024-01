Wer hat in Blindheim einen Tretroller gestohlen?

Ein Dieb hat in Blindheim einen Tretroller entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bisher unbekannter Dieb hat am Montag zwischen 1.25 und 12.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Oberfeldstraße in Blindheim einen unversperrten schwarz-weißen Tretroller des Herstellers Crivit gestohlen. Der Wert des entwendeten Rollers beläuft sich auf etwa 80 Euro.

Die Dillinger Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 09071/560 entgegengenommen. (AZ)