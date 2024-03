Autofahrer kracht mit 2,3 Promille gegen Hauswand in Buttenwiesen

Ein 45-jähriger Mann ist erheblich alkoholisiert, als er in Buttenwiesen gegen eine Wand fährt. Danach prallt er noch gegen ein geparktes Auto.

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Buttenwiesen gegen eine Hauswand gekracht. Der Polizei zufolge kam es gegen 20.30 Uhr zu dem Vorfall in der Donauwörther Straße. Danach beschleunigte er seinen Wagen und prallte gegen ein geparktes Auto. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht, so die Polizei.

Der Autofahrer, der den Unfall in Buttenwiesen verursachte, war alkoholisiert

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte den Mann in seiner Wohnung antreffen. Er war mit über 2,3 Promille erheblich alkoholisiert. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Der von ihm verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.500 Euro. Den 45-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)