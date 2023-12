Fünf Täterinnen und Täter begehen in Buttenwiesen Ladendiebstahl

Die Beschuldigten stecken Lebensmittel ein und flüchten aus dem Supermarkt in der Wertinger Straße. Die Ermittlungen dauern laut Polizei weiter an.

In Buttenwiesen kam es am Donnerstag in einem Supermarkt in der Wertinger Straße zu einem Ladendiebstahl. Dabei wurden laut Polizei Nahrungsmittel im Wert von knapp 50 Euro entwendet. Die insgesamt fünf Täter und Täterinnen fuhren zuvor in einem Pkw auf den Parkplatz des Supermarktes und begaben sich in den Verkaufsraum. Dort steckten sie diverse Lebensmittel ein. Als dann das Personal auf die Personen aufmerksam gemacht wurde, flüchteten sie aus dem Laden, ohne für die Lebensmittel zu bezahlen. Die Wertinger Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zwei der Täter konnten bereits identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an, wie die Beamten mitteilen. (AZ)