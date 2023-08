Unfall zwischen Auto und Lastwagen in Buttenwiesen - 9000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin hat am Freitag beim Abbiegen einem Lastwagen die Vorfahrt genommen. Durch den Unfall entstand ein Schaden von 9000 Euro.

Eine 34-Jährige hat am Freitag einen Unfall in Buttenwiesen verursacht. Mit ihrem Auto fuhr sie der Polizei zufolge am Vormittag auf der Römerstraße und wollte auf die Kreisstraße DLG 39 nach rechts abbiegen. Hier übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Lastwagen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei am Auto Schaden in Höhe von 5000 Euro entstand und am Lastwagen in Höhe von 4000 Euro. Es wurde niemand verletzt. (AZ)

