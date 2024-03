41-Jährige fährt in Dillingen im Berufsverkehr auf Auto auf

Eine 38-Jährige hatte am Mittwochmorgen verkehrsbedingt gebremst. Das erkannte eine nachfolgende Autofahrerin zu spät.

In Dillingen ist es am Mittwoch im morgendlichen Berufsverkehr zu einem Auffahrunfall in der Prälat-Hummel-Straße gekommen. Gegen 7.30 Uhr hatte eine 38-Jährige mit ihrem Pkw die Prälat-Hummel-Straße in südliche Richtung befahren. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, prallte eine nachfolgende 41-Jährige mit ihrem Auto auf das Heck des Wagens der 38-Jährigen.

Eines der beiden Autos muss abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge wurden jeweils im Front- und Heckbereich beschädigt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 6000 Euro an. Die beiden Frauen blieben bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war aufgrund der Beschädigungen nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen die 41-Jährige wurde eine Verwarnung wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ausgesprochen. (AZ)