62-jähriger Mann wird in Dillingen von Auto angefahren

Eine 71-Jährige übersieht mit ihrem Auto einen Fußgänger und fährt ihn an. Der Mann erleidet eine Sprunggelenkfraktur.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Dienstagnachmittag in Dillingen. Eine 71-jährige Autofahrerin fuhr gegen 15.10 Uhr aus einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts auf den Georg-Hogen-Ring aus. Sie erfasste mit ihrem Wagen einen 62-jährigen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 62-Jährige eine Sprunggelenkfraktur und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. (AZ)