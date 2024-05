84-Jährige nimmt Autofahrerin in Dillingen die Vorfahrt

Zu einem Unfall ist es in Dillingen gekommen. Dabei hat eine Autofahrerin einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Es kommt zur Kollision.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Dienstagvormittag in Dillingen gekommen. Gegen 11 Uhr befuhr eine 84-jährige Ford-Fahrerin die Einsteinstraße in Richtung Donauwörther Straße. An der Einmündung zur Justus-von-Liebig-Straße nahm sie einem 25-jährigen Renault-Fahrer die Vorfahrt.

Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. An diesen entstand Gesamtunfallschaden von etwa 3.500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)