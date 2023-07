Dillingen

18:30 Uhr

Bei der Schretzheimer Kirche entsteht ein neues Mehrfamilienhaus

Plus Zudem baut die Firma MKM dort in der Nähe der Egau ein Doppelhaus. So kommen die Pläne im Dillinger Stadtrat an.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Das Areal liegt inmitten des Dillinger Stadtteils Schretzheim, in der Nähe der Pfarrkirche und der Egau. Auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen im Bereich Kirchenweg/Am Bergele will die Höchstädter Firma MKM ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen und ein Doppelhaus errichten. Geschäftsführer Harald Künast stellte die Pläne am Montagabend in der Sitzung des Dillinger Stadtrats vor.

Insgesamt geht es, wie Künast unserer Redaktion erläutert, um eine Investition von 6,5 Millionen Euro. Die Nachbarn haben dem Bauvorhaben zugestimmt, informiert Hubert Preiß von der Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Frank Kunz nennt es "ein tolles Projekt wie aus dem Lehrbuch". Künast selbst sagt bei der Präsentation, dass eine massivere Bebauung möglich wäre. "Wir wollen aber den Außenbereich wertschätzen", betont der Firmenchef. Die zwölf Wohnungen im Mehrfamilienhaus werden zwischen 66 und 94 Quadratmeter haben, hinzu kommen 13 Tiefgaragen-Stellplätze, ein Aufzug und eine komplette Wohnraumbelüftung. Eine Pelletheizung wird installiert, für die beiden Doppelhaushälften (jeweils etwa 150 Quadratmeter Wohnfläche) ist eine Wärmepumpe vorgesehen, wie Künast mitteilt.

