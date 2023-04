Brettl-Spitzen zum Gastspiel in Dillingen: Selten so gelacht und getobt

Die Volkssängerrevue begeistert das Dillinger Publikum und hebt den Saal beinahe aus den Angeln.

Deftig, komisch, hinterfotzig, so die Aussage auf dem Plakat zum Gastspiel der Volkssängerrevue Brettl-Spitzen im Stadtsaal von Dillingen. War dies nun ein Grund dafür, dass die Veranstaltung schon nach kurzer Zeit restlos ausverkauft war, oder waren es die Sendungen des Ensembles im Bayerischen Fernsehen, das die Massen in den Stadtsaal lockte? Egal, was dieses Ensemble der Volkssängerrevue an diesem Abend von der Bühne an bissiger, spitzzüngiger Satire herunter ins Publikumsparkett schleuderte, brachte das sonst eher etwas zurückhaltende Dillinger Publikum zum Toben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer brauchten keine großen Aufforderungen, um mitzuklatschen oder mitzusingen, alles erledigte sich an diesem Abend beinahe von selbst.

Mit den vier Akteuren der Couplet AG, angeführt von Jürgen Kirner, dem Brettl-Spitzen-Erfinder, mit seiner kongenialen Satirepartnerin Bianca Bachmann sowie den Brettl-Musikern Bernhard Gruber und Bernis Filser standen vier g'standene Musikkabarettisten auf der Bühne, die spitzzüngig und hinterfotzig ihr Satiregift verteilten und sich auch nicht scheuten, so manch intelligenten Kalauer-Witz dem Publikum zu servieren. Denn eines ist gewiss: „Dieser kommt beim Publikum immer an“.

Wenn die Tuba furzt, tobt der Stadtsaal



Das wissen auch die drei vom Trio Schleudergang, natürlich aus Niederbayern – allein das garantiert schon eine gewisse Erwartungshaltung beim Publikum. Und was die drei dann auch an Brettl-Spitzen-Liedern servieren, der tosende Beifall des Publikums ist ihnen sicher. Ob mit den Liedern „A Tröpferl geht oiwei danebn“, „Pudelnackert“, "Am Anderl sei Bua" oder "Wo ist das Glasauge verloren gegangen" mit dazugehörigen Illustrationen, das Dillinger Publikum macht alles mit an diesem Volkssängerrevue-Abend.

Und wenn dann auch noch die Barbara Preis, bissig, farbig und ein wenig frivol ein Lied über ihre "erotische Nutzfläche" zum Besten bringt, dann wissen die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie an diesem Abend ihre Hände nur zum Beifall klatschen haben. Noch dazu, wenn die Preis den „Postfrosch“ singt, oder die Arie „noch zu haben" schmettert, nicht zu vergessen ihr „rund und gsund“.

Da klatscht man einfach weiter, denn das Trio Schleudergang parodiert mit Tuba den ansonsten so verpönten „Pfurz“, wobei sich besonders das weibliche Lachen im Saal wie ein Lauffeuer verbreitet, gefolgt von der musikalischen Frage der Couplet AG: „Heute schon geschnaxelt?“

Klar, dass bei solch einer Stimmung im Saal die da oben auf der Bühne nicht einfach „Servus“ sagen können. Da müssen schon Zugaben her. Und weil das Publikum diese so brav erklatscht hat, darf es auch aus vollem Herzen mitsingen. Das macht Spaß, das macht Laune, wie auf dem Jahrmarkt des alten Oktoberfestes, das Jürgen Kirner immer wieder anrührt. Denn gerade in so Zeiten wie diesen hat man mal so richtig Lust auf Volkssingen. Das Dillinger Publikum bestätigt ihn und seine Bühnenkombattanten. Denn über nichts lacht es sich besser, als über bissige Satire mit einem Schuss Hinterfotzigkeit im Kalauergwand.