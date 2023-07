Dillingen hat ein neues Eiscafé

In der Dillinger Königstraße hat am Dienstag das Eiscafé Da Claudio eröffnet. Eine Eissorte stößt auf besonderes Interesse.

Nur eines scheint am Eröffnungstag des neuen Eiscafés Da Claudio in der Dillinger Königstraße noch verbesserungsfähig zu sein: das Wetter. Pünktlich zum offiziellen Termin am Dienstagnachmittag beginnt es zu donnern und zu regnen. Das hindert viele Besucherinnen und Besucher aber nicht, die Köstlichkeiten in der neuen Eisdiele auszuprobieren. Der Fristinger Lorenz Gütinger hat gerade etwas im Rathaus erledigt, als er das "Da Claudio" entdeckt. Gelegenheit, seiner Tochter Magdalena ein Eis zu spendieren.

23 Bilder So sieht es im neuen Dillinger Eiscafé Da Claudio aus Foto: Berthold Veh

Eine Sorte scheint den ersten Gästen besonders zu schmecken: Das Dillingen-Eis, das Geschäftsführer Hélcio Rosso und sein Team in der Königstraße anbieten. "Das ist richtig gut", stellt der Dillinger Vincent Oblinger fest – und sein Bruder Leonhard nickt bestätigend, während sich die Mama Limoncello-Eis schmecken lässt.

Auch ein Dillingen-Eis wird im neuen Eiscafé Da Claudio angeboten. Foto: Berthold Veh

Oberbürgermeister Frank Kunz ist mit Markus Grimminger von der Wirtschaftsvereinigung zum Termin gekommen. Er freut sich sichtlich über die Eröffnung, denn so habe man einen längeren Leerstand vermeiden können. Früher war das Modegeschäft Steingass in der Königstraße 14 zu finden. Jetzt füge sich dort das Eiscafé Da Claudio "hervorragend" ein, wie der Rathauschef betont. Es sei für alle ein Gewinn, wenn es in der Innenstadt ein breites Angebot gebe.

Den Gästen in Dillingen gefällt die stilvolle Einrichtung im Eiscafé

WV-Vertreter Markus Grimminger schwärmt von der stilvollen Einrichtung. Dieses Urteil teilen auch Crescenzo und Anna Pennacchia sowie Michele Pennacchia, die Helcio Rosso und seinem Team beim Start der neuen Eisdiele geholfen haben. "Das ist sehr edel und elegant hier", schwärmt Michele Pennacchia, der ebenso wie sein Bruder Crescenzo eine Pizzeria betreibt.

Das neue Eiscafé gehört Claudio Artusi, der in Ossimo Superiore bei Brescia lebt. Der Italiener hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. "Seit 47 Jahren stelle ich Eis her", sagte der 64-Jährige im März bei seinem Besuch in Dillingen. Artusi kommt mit seinem Eis ganz offensichtlich bei seinen Kunden und Kundinnen gut an. Er betreibt bereits 15 Eiscafés in einem Gebiet von Kaufbeuren bis Ellwangen und von Nürtingen bis Fürth. Von seinen ersten Kontakten ins Schwäbische Rom zeigte sich der Eisdielen-Betreiber überwältigt. "Solch einen herzlichen Empfang wie in Dillingen habe ich noch nie erlebt", sagte Artusi. Seine Frau Franca ist am Eröffnungstag im Eiscafé Da Claudio dabei.

Lesen Sie dazu auch

Geschäftsführer Hélcio Rosso Foto: Berthold Veh

Geschäftsführer Hélcio Rosso gefällt es ebenfalls in Dillingen. Er ist von Berlin in die Kreisstadt an der schwäbischen Donau gezogen. "Die Menschen hier sind sehr sympathisch", sagt Rosso. Im Team arbeiten sechs Stammkräfte, bei Bedarf kommen weitere Aushilfskräfte hinzu. Das "Da Claudio", so Rosso, verwöhne die Gäste nicht nur mit etwa 25 Eissorten. Auf der Speisekarte sind auch Bruschetta, Toasts und Tiramisu zu finden, ebenso wie Prosecco und Weine.