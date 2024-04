Das Dillinger Bonaventura-Gymnasium erhält einen neuen Schulleiter

Oliver Stahl übernimmt den Taktstock von Franz Haider, der zum Schuljahresende in den Ruhestand wechselt.

Groß sind die Fußstapfen, die Franz Haider am St.-Bonaventura-Gymnasium Dillingen hinterlässt, wenn er zum Schuljahresende nach 18 Jahren als Schulleiter in den wohlverdienten Ruhestand wechselt. Nachfolger des 63-jährigen Bergheimers wird Oliver Stahl, der bis heute Lehrer am Rudolf-Diesel-Gymnasium Augsburg ist und laut Pressemitteilung eine breite Palette an Qualifikationen mitbringt, um das renommierte Dillinger Gymnasium erfolgreich zu leiten und weiterzuentwickeln.

Mit Oliver Stahl übernimmt nach Angaben des Schulwerks der Diözese Augsburg ein Vollblutmusiker das musische Gymnasium. Nach seinem Abitur am Kolleg der Schulbrüder Illertissen machte er sein Hobby zum Beruf und studierte in München Lehramt für Musik an Gymnasien. Parallel dazu arbeitete er bereits als Schlagzeuglehrer an der Musikschule Erkheim und als Musiklehrer. Im Anschluss an das Referendariat trat Oliver Stahl in den Staatsdienst und unterrichtet – nach einem kurzen Gastspiel in Starnberg – seit 2014 am Rudolf-Diesel-Gymnasium Augsburg. In dieser Zeit hat er nicht nur verschiedene Wahlkurse wie Chor, Big Band, Orchester und Theater geleitet, sondern auch im Schulentwicklungsteam und im Medienkompetenzteam entscheidende Erfahrungen gesammelt und an der Entwicklung der Schule mitgewirkt.

Der neue Dillinger Schulleiter ist ein Experte im Bereich Schulentwicklung

„Mit Herrn Stahl haben wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich Schulentwicklung gewinnen können, der mit seiner Tatkraft und Innovationsfreude die Schule weiter voranbringen wird“, freut sich Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, das Träger des Dillinger Bonaventura-Gymnasiums ist.

Schulleiter Franz Haider wechselt zum Schuljahresende in den Ruhestand. Der Bergheimer leitet das Bonaventura-Gymnasium seit 18 Jahren. Foto: Karl Aumiller

Als Dirigent in drei Musikvereinen habe Stahl bereits seine Fähigkeiten in Organisation, Führung und Motivation von Schülerinnen und Schülern sowie Erwachsenen gezeigt, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus engagiert sich der 38-Jährige als Schulentwicklungsmoderator an der MB-Dienststelle und als Mitarbeiter im Innovationsteam Digitale Bildung. Seine Erfahrung in der Begleitung von Schulen bei der Schulentwicklung und nach der externen Evaluation, der Einführung digitaler Prozesse sowie seine Fähigkeiten in der Moderation von Gruppen, Schulleitertagungen und Mediationsgesprächen bilden laut Schulwerk eine gute Grundlage, um den Anforderungen einer Schulleitung gerecht zu werden.

Gegenseitige Wertschätzung ist dem neuen Schulleiter wichtig

„Schulentwicklung, Zusammenhalt der Schulfamilie, gegenseitige Wertschätzung und natürlich Musik sind Herzensanliegen von mir“, sagt Stahl. Deswegen sei es ihm eine große Freude, die Herausforderung "Bona" in leitender Funktion anzunehmen. Der neue Schulleiter betont: "Ich freue mich sehr auf das Kennenlernen der Schulfamilie.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch