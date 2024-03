Dillingen

vor 48 Min.

Das Dillinger Fischerheim will sie zu einer "Top-Ausflugsgaststätte" machen

Plus Die Holzheimerin Mirjana Maček hat das Wirtshaus am Altwasser gepachtet. Viele Dillinger verbinden mit dem Ort schöne Erinnerungen.

Von Berthold Veh

Es ist ein ganz besonderer Ort in Dillingen: das Fischerheim am Altwasser. Früher lernten dort Dillinger Kinder auf dem zugefrorenen Altwasserarm der Donau das Schlittschuhlaufen. Und auch heute noch hat der Ort viel Flair. "Wenn ich hierherfahre, habe ich ein bisschen Urlaubsgefühle. Das ist Natur pur", sagt Mirjana Maček. Die Holzheimerin kommt aber nicht zum Fischerheim, um dort Spaziergänge zu machen und die Atmosphäre des Dillinger Auwalds zu genießen. Mirjana Maček hat im Dezember als Pächterin das Fischerheim am Georg-Schmid-Ring übernommen. Jetzt möchte die 59-Jährige ein neues Kapitel in der Geschichte der Ausflugsgaststätte aufschlagen.

Maček war Wirtin in der Vaijana Lounge in der Wertinger Industriestraße. Vor einem Jahr hat es dort gebrannt, die PV-Anlage des Gebäudes hatte Feuer gefangen. Inzwischen hat sich die Holzheimerin neu orientiert. "Bei einem Spaziergang habe ich gesehen, dass der Dillinger Fischereiverein einen neuen Pächter für das leer stehende Fischerheim sucht", berichtet Maček. Mit dem Vorsitzenden Manfred Hahn sei sie sich ziemlich schnell einig gewesen. "Mir gefällt es hier wirklich sehr, man schaut raus und sieht das Altwasser und die Natur", sagt die Wirtin. Sie habe sich immer schon gedacht, was für eine schöne Ecke das hier in Dillingen sei.

