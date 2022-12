Die Dillinger Bonuskarte verschwindet, der DLG-Scheck 50 kommt

Die Wirtschaftsvereinigung Dillingen hat einiges getan, um die Geschäfte während der Pandemie am Laufen zu halten. Ein großes Event steht an.

Bei der ersten richtigen Mitgliederversammlung seit dem Ausbruch von Covid-19 hat die Vorsitzende der Dillinger Wirtschaftsvereinigung (WV), Sylvia Stapfer, Bilanz gezogen. Während manches in dieser Zeit stillzustehen schien, hätten die Unternehmerinnen und Unternehmer in Dillingen einiges getan, um die Geschäfte am Laufen zu halten und die Kundinnen und Kunden in die Stadt zu locken.

Der Vorverkauf für den Schwarz-Weiß-Ball hat begonnen

Eines der letzten großen WV-Ereignisse, bevor die Pandemie ausbrach, war der Schwarz-Weiß-Ball 2020. Sylvia Stapfer spannte den Bogen zum bevorstehenden Schwarz-Weiß-Ball am 28. Januar 2023, für den bereits der Kartenvorverkauf läuft. In ihrem kurzen Rückblick erwähnte sie insbesondere die gemeinsam mit fünf weiteren Wirtschaftsvereinigungen im Landkreis veranstaltete Messe WIR.live im Mai. Sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch bei den ausstellenden Firmen sei die Resonanz durchweg positiv. Auch die anderen Events wie „Dillingen feiert“ mit dem Lampionfest im Taxispark oder auch die Dillinger Nacht seien Mega-Erfolge gewesen.

BSH-Produktionsleiter Christian Wild und der Leiter Innovation und Digitalisierung, Dominik Hauf, blickten auf die erstmalige Teilnahme des Geschirrspülerwerks an der WIR.live zurück. "Nach der WIR ist vor der WIR – die BSH möchte bei der nächsten Messe unbedingt wieder dabei sein“, resümierte Wild. Er und Hauf zeigten sich auch von der Zusammenarbeit der rund 80 eingesetzten BSH-Mitarbeitenden beim WIR-Projekt begeistert. „Man hat den Dillinger Geist gespürt“, schwärmte Hauf. Stellvertretender WV-Vorsitzender Josef Albert Schmid ergänzte: „Bei uns in der WV nennen wir es WIR-Gefühl. Wir hoffen, es wächst etwas daraus.“

Einen ausführlichen Rückblick auf die Ereignisse der vergangenen beiden Jahre aus Sicht der Stadt bot Oberbürgermeister Frank Kunz, der bereits zuvor seine Wertschätzung für die Dillinger Wirtschaftsvereinigung zum Ausdruck gebracht hatte. Als Statusmeldung gab er bekannt, dass Dillingen gerade ganz knapp an der 20.000-Einwohner-Marke kratze – bei weiter starker Nachfrage nach Zuzügen. „Dillingen zieht einfach an“, beschwor er den Slogan der Stadt. Auch sei die Kreisstadt eine von nur drei Kommunen im Landkreis, in die mehr Leute zum Arbeiten einpendeln als auspendeln. Als eines der großen Projekte, die nun vor der Stadt lägen, nannte er die komplette Neugestaltung des GVD-Areals sowie die Umgestaltung des Bereiches zwischen St.-Wolfgang-Kirche und Scala zu einem parkähnlichen Aufenthaltsort.

Die Dillinger Wirtschaftsvereinigung hat neue Mitglieder

Die WV hat derzeit insgesamt 180 Mitglieder. Neu hinzugekommen sind Dillinger Schwabennest Aparthotel, Bäckerei Salzmann, Shine & Drive, Roggenkugel/ Y. Grasselt, Escape Room DLG, Beach & Bodywear, Handschrift/ M. Roch, Victoria’s Laden, Mode-& Jeans-Schuppen, Peng & Pane/ J. Lenzer und Havana Cocktailbar.

Sylvia Stapfer verkündete am Ende „jetzt doch etwas wehmütig“ das Ende der Dillinger Bonuskarte. Das geschäftliche Umfeld für diese Art von Bindung sei im Moment nicht mehr gegeben, erklärte Josef Albert Schmid auf Nachfrage der Redaktion. Die Punkteausgabe sowie die Möglichkeit, die Punkte einzulösen, bestehe laut Stapfer bis auf Weiteres. „Das eine geht, etwas anderes kommt“ – nach diesem Motto präsentierte Schmid die Neueinführung des DLG-Schecks 50. Bisher gibt es die beliebten DLG-Einkaufsschecks nur in Zehner-Stückelung. Die neu geschaffene gesetzliche Regelung eines steuer- und abgabenfreien Benefits für Mitarbeitende in Höhe von 50 Euro monatlich bietet die Grundlage für den neuen DLG-Scheck 50. Erhältlich ist dieser voraussichtlich ab Januar bei der Geschäftsstelle der WV, vertreten durch Karl Aumiller.