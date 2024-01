Die Dillinger Königstraße soll barrierefrei werden

Plus Stadträte sprechen sich für den barrierefreien Umbau im Bereich zwischen der Basilikastraße und dem Mitteltorturm aus. Das Katzenkopfpflaster kommt raus.

Die Dillinger Königstraße soll barrierefrei umgestaltet werden – und zwar im Bereich zwischen der Basilikastraße und dem Mitteltorturm. Stadtbaumeister Günter Urban hat das Konzept am Montag im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Die Reaktionen darauf waren durchwegs positiv. Wirtschafts- und Stadtentwicklungsreferent Günter Schwertberger ( CSU) etwa sagte: "Mir geht das Herz auf." Dritter Bürgermeister Peter Graf (CSU) sprach von einer "klasse Geschichte".

Wie der Stadtbaumeister erläuterte, kommt bei der Neugestaltung das bisherige, etwa 35 Jahre alte Katzenkopfpflaster raus. Radler seien deswegen immer wieder auf die Gehwege ausgewichen. Grundsätzlich soll die Fußgängerzone, die an Sommerwochenenden eingerichtet wird, noch besser genutzt werden können, betonte Urban. Die Fahrbahn soll ebenso wie die Parkplätze auf das Niveau der Gehwege angehoben werden, damit Menschen mit einer Gehbehinderung weniger Probleme haben. Dabei soll die Königstraße ein gesägtes, graues Pflaster erhalten. Elektrisch bedienbare Poller werden dafür sorgen, dass die Gastronomie-Zone im östlichen Teil der Königstraße noch flexibler genutzt werden kann. Im Sommer sei dieser Gastro-Bereich an Wochenenden großartig angenommen worden.