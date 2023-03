Dieb stiehlt in Dillingen Parfüm im Wert von 1500 Euro und flüchtet

In einem Geschäft in Dillingen hat ein bisher Unbekannter hochwertige Parfüms gestohlen. Er flüchtet und wird von einem Kunden verfolgt.

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 11.45 Uhr in einem Geschäft in Dillingen mehrere hochwertige Parfüms gestohlen und diese in seinen Rucksack gesteckt. Kurz darauf konnte von einer Mitarbeiterin der Diebstahl auf der Videoüberwachung erkannt werden.

Eine Mitarbeiterin des Dillinger Geschäfts spricht den Dieb an

Als die Mitarbeiterin den Dieb im Geschäft ansprach, flüchtete er, wobei er noch von einem Kunden verfolgt wurde. Dennoch konnte der Mann schließlich mit einer Beute im Wert von etwa 1500 Euro entkommen. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)