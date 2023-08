Dillikat-Festival bietet kulinarische Köstlichkeiten und viel Musik

Das Bio-Genuss-Festival findet am Sonntag im Dillinger Taxispark statt. Eine ganz besondere Aktion wird gestartet.

Gutes Essen aus der Region und Musik vom Allerfeinsten, dafür steht das Dillinger Dillikat-Festival im August. Zum siebten Mal lockt das Event am Sonntag von 10 bis 23 Uhr Besucher und Besucherinnen in den Taxispark. Landrats-Stellvertreter Joachim Hien zählt zu den 28 Mitgliedern des Dillikat-Vereins, der das Festival zusammen mit vielen weiteren Helferinnen und Helfern auf die Beine stellt. Die düstere Wetterprognose – es soll am Sonntag regnen – bereitet dem Grünen-Politiker keine Sorge. Auch im vergangenen Jahr hätten die Wetterfrösche eine schlimme Vorhersage abgegeben. „Über dem Taxispark schien aber die Sonne“, blickt Hien zurück.

„Das Dillikat am letzten Sonntag im August ist etwas ganz Besonderes“, betont der Dillinger Stadtrat, der sich im sechsköpfigen Vorstandsteam des Vereins engagiert. Im Taxispark bekommen am Sonntag etwa 25 Erzeuger aus der Region eine Plattform für ihre Produkte. „Genuss auf regionaler, biologischer Basis“, so nennt Hien das Motto des Festivals. Nachhaltig produzierte Erzeugnisse seien besser als von weither transportierte Lebensmittel.

Dillikat-Festival: „Wir erhöhen die Preise nicht“

Die Veranstalter wollen zudem zeigen, dass man sich Bio auch leisten kann. „Wir erhöhen die Preise nicht“, betont Hien. Die kleine Tasse Kaffee beispielsweise sei dieses Mal ein Haferl, und das zum bisherigen Preis. Das Festival wurde nicht auf Gewinne angelegt. Im vergangenen Jahr sei man mit einer schwarzen Null herausgekommen.

Die Besucher und Besucherinnen dürfen sich am Sonntag auf einen musikalischen Mix von elf verschiedenen Gruppen freuen. Von traditioneller Blasmusik bis zu Partysound und Rock reicht die Palette. „Wir bereiten auch bisher unbekannten Bands eine Bühne“, informiert Hien. Kinder der Gruppe Perizada’s Tanz(t)raum werden zweimal orientalische Tänze aufführen. Damit Buben und Mädchen im Taxispark in Bewegung bleiben, gibt es eine Spielkiste mit Federbällen, Frisbees und vielem mehr.

Bei dem Festival in Dillingen fällt kein Müll an

Ein Anliegen ist es den Organisatoren, dass kein Müll anfällt. „Es bleiben nur Essensreste übrig“, sagt Hien. Wer sich von den kulinarischen Köstlichkeiten etwas nach Hause mitnehmen will, kann sich dazu Mehrweggeschirr des Vereins Nachhaltiges Nordschwaben ausleihen. Das Geschirr auf dem Festival wird vor Ort gespült. Hien und sein Team sind von der Hilfsbereitschaft vieler Dillinger und Dillingerinnen überwältigt. „Wir werden von etwa 150 Helfern und Helferinnen unterstützt“, erläutert der Stadtrat.

Der Verein Dillikat wird am Sonntag im Übrigen eine ganz besondere Aktion starten, eine Anti-Kippen-Kampagne. Es sei doch abscheulich, dass auch in Dillingen an vielen Orten Kippen herumliegen, stellt Hien fest. Deshalb sollen am Sonntag 400 Taschenaschenbecher an Besucher und Besucherinnen verteilt werden.