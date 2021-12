Dillingen

20.12.2021

Dillingens Parkhaus wird erst im neuen Jahr fertig

An der Einfahrt zum neuen Dillinger Parkhaus haben am Dienstagmorgen die Asphaltierungsarbeiten begonnen. Im Januar sollen dort die ersten 70 Parkplätze zur – vorerst kostenlosen – Nutzung freigegeben werden. Ganz fertig wird das Parkhaus dann im Frühjahr.

Plus 70 Parkplätze im neuen Dillinger Parkhaus können ab Januar genutzt werden, die restlichen 230 ab der Jahresmitte 2022. Ganz beiläufig verkündet Oberbürgermeister Kunz, dass Dillingen eine „Schallmauer“ durchbrochen hat.

Von Berthold Veh

Neubau der Mittelschule, Wiederaufbau des Rathauses, Aufstockung des Kindergartens am Karolinenweg, Errichtung eines Pumptracks am Donaustadion – der Rückblick des Oberbürgermeisters Frank Kunz am Montagabend in der letzten Ratssitzung des Jahres 2021 ist gespickt mit Dillinger Großprojekten. Ein Vorhaben, das Bürger und Bürgerinnen brennend interessiert, ist das neue Parkhaus in der Bahnhofstraße. Dabei geht es um die Frage, ob das Acht-Millionen-Euro-Projekt noch in diesem Dezember fertig wird. Mit der Eröffnung soll sich die Parksituation in der Dillinger Innenstadt deutlich entspannen.

