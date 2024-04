Dillingen

18:44 Uhr

Dillinger Alzheimer-Gesellschaft: "Ich wusste gar nicht, dass es das Angebot gibt"

Plus Seit zehn Jahren bietet die Alzheimer-Gesellschaft Dillingen Hilfe für Angehörige Demenzerkranter. Die Ehrenamtlichen wollen über die Krankheit aufklären.

Von Christina Brummer

Das Vergissmeinnicht ziert die Homepage der Alzheimer-Gesellschaft Dillingen. Das Nicht-Vergessen bleibt bei Demenzpatienten meist leider allerdings ein frommer Wunsch. Die Alzheimer-Gesellschaft hat es sich dennoch zum Ziel gesetzt, über die Krankheit aufzuklären und Angehörige dabei zu unterstützen, mit der Erkrankung ihrer Lieben umgehen zu können. Seit zehn Jahren arbeitet der Verein daran, das Thema Demenz aus der Tabu-Zone zu holen. Doch dafür gibt es immer neue Hürden.

Hilfe bei der Alzheimer-Gesellschaft hat Heidi Kaps gefunden. Ihre Mutter sei vor einigen Jahren an Demenz erkrankt, berichtet Kaps. "Ich wusste gar nicht, dass es dieses Angebot gibt." Der Höchstädter Pflegestützpunkt habe sie darauf hingewiesen. Neben einem Pflegedienst, der die pflegerischen Tätigkeiten übernommen habe, habe sie sich rund um die Uhr um ihre Mutter gekümmert. Hört man Demenz, denkt man meist an ältere Menschen im Pflegeheim, doch bei Weitem nicht alle Demenzpatienten werden in einem Heim versorgt. Laut Deutscher Alzheimer-Gesellschaft ist es nur etwa ein Drittel. Zwei Drittel der 1,8 Millionen Erkrankten in Deutschland (Stand: 2021) werden zu Hause betreut. Und das kann herausfordernd sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen