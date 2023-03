Dillingen

Dillinger Bona-Lehrer ist besser als der "Besserwisser" und der "Quizgott"

Plus Christoph Paninka wird mit seinem Spielpartner Zweiter bei der Deutschen Quiz-Meisterschaft in Berlin.

Mit seinem Auftritt bei "Wer wird Millionär" ist Christoph Paninka bundesweit bekannt geworden. Er sei nicht nur des Geldes wegen hier, sondern wegen der Suche nach einer Frau, ließ der Pädagoge damals wissen und erhielt in der Folge 1000 E-Mails. Doch das ist Geschichte. Längst zählt der Lehrer am Dillinger Bonaventura-Gymnasium zu den besten Quizspielern des Landes. Dies hat der 54-Jährige jetzt erneut unter Beweis gestellt. Bei der Deutschen Quiz-Meisterschaft im Doppel, die in diesen Tagen in Berlin ausgetragen wurde, landete der 54-Jährige mit seinem Spielpartner Martin Ehrl ( München) auf dem zweiten Platz.

