Dillingen

06:30 Uhr

Dillinger Keramikerin kreiert ein weißes Service mit pfiffigen Details

Plus Johanna Hitzler aus Dillingen lässt sich am Wochenende 9./10. März bei der Arbeit über die Schulter schauen. Dabei erzählt sie über die Faszination des Keramikgießens.

Von Birgit Alexandra Hassan

Porzellanmasse sollte in Bewegung sein, sonst verdickt sie. Deshalb schaltet sich mehrmals am Tag das Rührwerk von selbst sein. So auch in diesem Moment. In Bewegung ist die 54-jährige Johanna Hitzler auch selbst – zwischen Rührschüsseln und Gipsformen im Obergeschoss und den Gießkarussellen im Erdgeschoss. Was dabei entsteht, sind vielfältige Formen. Schlichte klare Teller, Tassen, Schüsseln, Platten – Gebrauchsgegenstände aus Keramik. Am Wochenende 9./10. März lässt die Dillingerin an ihrem Handwerk teilhaben.

Bei 1380 Grad Celsius entsteht in Dillingen das Hartporzellan

Weiß leuchten die Tassen und Teller in den Regalen. "Die Masse enthält weder Eisen noch Mangan", erklärt die Dillingerin. "Darum erscheint alles weiß und nicht gelblich." Bei 1380 Grad brennt Johanna Hitzler ihre Werke in dem Gasofen ihrer Werkstatt. So entsteht hochgebranntes Hartporzellan. Porzellan ist für sie weiß. Man könne die Masse auch einfärben, oder bunt bemalen. Letzteres macht sie – ganz dezent in den gedeckten Farben der Natur. Ihr vielseitiges, immer weiter wachsendes Service, ist weiß. Lediglich ein kleines Logo ihres Namens hebt sich dunkel von dem Weiß ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen