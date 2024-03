Drei sind bereits seit 45 Jahren bei der Sparkasse

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen ehrt in einer bewegenden Feier langjährige Mitarbeiter. Dabei werden viele Erinnerungen aus der Sparkassengeschichte wach.

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen hat kürzlich in einer bewegenden Feier langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Es wurden dabei Beschäftigte geehrt, die ihr zehn-, 25-, 40-, oder 45-jähriges Dienstjubiläum feiern konnten.

Im Rahmen einer Feierstunde dankten die Vorstände Martin Jenewein und Wolfgang Winter sowie die Personalleiterin Heidi Nitbaur den Mitarbeitern für Treue und Einsatz in den zurückliegenden Jahrzehnten und überreichten allen Jubilaren ein Geschenk. Sie betonten dabei laut Pressemitteilung die große Bedeutung langfristig der Sparkasse verbundener Mitarbeiter. Gerade in Zeiten des Wandels waren und sind sie mit ihrem Engagement, ihrer Loyalität und Treue sowie ihrer Flexibilität die Garanten des Unternehmenserfolges, heißt es in der Mitteilung.

Eine besondere Ehrung wurde dabei vier Mitarbeitern zuteil, die auf 40 und sogar auf 45 Jahre Sparkasse zurückblicken konnten. Beim Abendmenü erinnerte man sich im Kreise der Jubilare an viele interessante Ereignisse aus der zurückliegenden Sparkassengeschichte. Der Dank für 45 Jahre Treue gilt Inge Groß, Siegfried Haide und Silvia Schaller. 40 Jahre ist Elke Stehle für die Sparkasse im Einsatz.

Das 25-jährige Dienstjubiläum feierten Margit Nogger, Susanne Fischer, Achim Schneider und Alexander Wittgruber. Auf zehn Jahre Sparkasse Dillingen-Nördlingen konnten Stephan Dirlt, Martin Dehn, Nadine Düsterhöft und Cornelia Herlemann zurückblicken. (AZ)