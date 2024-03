Dillingen

vor 48 Min.

Fast 52.000 Besucher sehen die WIR 2024 in Dillingen

Schlangen am Wochenende vor dem Messeeingang: Die WIR 2024 in Dillingen hat in den vergangenen fünf Tagen 51.890 Menschen angelockt. Damit wurde das Niveau vor der Coronapandemie leicht übertroffen.

Plus Die Messe im Dillinger Donaupark hat in den vergangenen fünf Tagen einen Ansturm erlebt. So fällt die Bilanz von Organisator, Ausstellern und Gästen aus.

Von Berthold Veh

Es ist die Zugabe zu einem fulminanten Messetag: Während der Nacht der Tracht gibt es ein Feuerwerk und eine fulminante Lasershow, die den Festplatz Donaupark in Dillingen erleuchten. Es ist einer der Höhepunkte der WIR 2024, die in den vergangenen fünf Tagen knapp 52.000 Menschen in die Kreisstadt gelockt hat. Messeorganisator Josef Albert Schmid strahlt bereits am Samstagabend über das ganze Gesicht. Vor dem Einlass zur Messe haben sich immer wieder lange Besucherschlangen gebildet. Und auch am Sonntag erlebt die WIR einen weiteren Ansturm. "Mich freut das so für die ganze Region. Die WIR ist wieder voll da", stellt der Geschäftsführer der Mörslinger Ausstellungsfirma JWS GmbH fest.

Knapp 41.000 Menschen hatten die WIR 2022 besucht. Bei der letzten Ausstellung vor der Coronapandemie im Jahr 2018 waren es etwa 51.000 Besucher und Besucherinnen gewesen. "Wir haben jetzt ein super Comeback erlebt", sagt Schmid. Als die Kassen am Sonntagabend schließen, sind es exakt 51.890 Besucher, die sich von der WIR begeistern ließen. Diese rekordverdächtige Zahl sei alles andere als selbstverständlich. Andernorts hätten Veranstalter Schwierigkeiten, regionale Messen wiederzubeleben. Nach der Augsburger Frühjahrsausstellung im Februar etwa war die Enttäuschung unter den Ausstellern groß, weil nur rund 20.000 Besucher zu der Messe in der Bezirkshauptstadt gekommen waren. Gäste klagten über teure Eintrittspreise und ein abgespecktes Angebot.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen