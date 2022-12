Freude in Dillingen: "Endlich wieder Christkindlesmarkt"

Die Kreisstadt rechnet, wenn das Wetter mitspielt, bis Sonntagabend mit 20.000 Besuchern. So lieft die Eröffnung in Dillingen ab.

Gleich zum Auftakt hat der Dillinger Christkindlesmarkt am Freitagabend Scharen von Menschen in den Schlossinnenhof und den Schlossgarten gelockt. „Endlich wieder Dillinger Christkindlesmarkt“, freute sich beispielsweise die Schretzheimerin Heidi Strehler – ein Kommentar, der bei einigen Besuchern und Besucherinnen zu hören war.

Kunz freut sich, den "wunderbaren Christkindlesmarkt eröffnen zu können"

Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause eröffneten Oberbürgermeister Frank Kunz und das Christkind Rosalie Hungbaur den Weihnachtsmarkt. "Ich freue mich unglaublich, dass wir nach zwei Jahren Corona-Pause diesen wunderbaren Christkindlesmarkt wieder eröffnen können", sagte der Rathauschef. Die Besucher könnten nun wieder diese stimmungsvolle Atmosphäre im Innenhof des Schlosses und im Schlossgarten genießen.

Zum Auftakt spielte das Kreisjugendblasorchester mit Dirigentin Anna-Maria Huber Weihnachtslieder. Singing Santa Claus (Elmar Falke), seine Elfe (Christine Klee), der Nikolaus (Markus Hirner) und Knecht Ruprecht (Christian Remmele) waren beim Start ebenso dabei wie das Dillinger IT-Bataillon 292 und die Marinesoldaten aus Eckernförde, die eine 800 Kilometer lange Reise auf sich genommen hatten. Am Stand des 1. Ubootgeschwaders wird traditionell Küstenglühwein für den guten Zweck serviert, und dort war beim Auftakt am Freitagabend auch am meisten los. Nicht viel weniger Betrieb herrschte nebenan bei den Lions, die auch Feuerzangenbowle im Angebot haben, die für den guten Zweck verkauft wird.

Drei Grafs sind an der Organisation beteiligt

Der Dillinger Christkindlesmarkt ist im Übrigen eine "gräfliche" Angelegenheit. Organisiert wird er von Peter Graf vom Kulturamt und den Festreferenten Johann Graf (Zweiter Bürgermeister) und Peter Graf (Dritter Bürgermeister). Ihnen dankte Oberbürgermeister Kunz für ihren Einsatz. Das Angebot der Fieranten und Fierantinnen ist vielfältig, es reicht vom Kunsthandwerk bis zu kulinarischen Köstlichkeiten. Viele Vereine und Organisationen sind beim Christkindlesmarkt dabei, oft wird dabei für soziale Zwecke gesammelt.

21 Bilder Der Dillinger Christkindlesmarkt lockt gleich beim Auftakt Scharen an Foto: Berthold Veh

Zum Auftakt sind ein paar Schneeflocken vom Himmel gefallen. Wenn es noch richtig schneit, könnte sich der Christkindlesmarkt in ein Winterwunderland verwandeln. Die Stadt Dillingen rechnet bis zum Sonntagabend mit etwa 20.000 Besuchern.

