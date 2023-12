Dillingen/Gundelfingen

vor 17 Min.

Eine große Fundgrube für heimatgeschichtlich Interessierte

Plus Das neue Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen befasst sich mit der Gundelfinger Spitalgeschichte, aber auch mit einigen anderen interessanten Themen.

Von Marius Müller

Die Geschichte des Spitals in Gundelfingen steht im Mittelpunkt des neusten Jahrbuchs des Historischen Vereins Dillingen, das soeben erschienen ist. Darin zeichnen unterschiedliche Autorinnen und Autoren die Anfänge des Hauses bis in die Gegenwart nach.

Elf Beiträge, die sich mit dem Gundelfinger Spital und dessen Entwicklungen beschäftigen, versammelt das neue Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen. Beginnend bei der Gründung des Hauses nehmen die Beiträge die Entwicklung des Spitals in den Blick, erzählen von seiner Geschichte, den Bewohnern und dem heutigen Leben in den historischen Mauern. So behandeln die Beiträge nicht nur die Armen- und Pflegegeschichte in Gundelfingen und Bayerisch-Schwaben, sondern blicken darüber hinaus auf den historischen Umgang mit sozial Randständigen und beleuchten die medizinische Versorgung und Pflege in Bayern.

