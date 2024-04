Rekord-Einsatzzahl bei der Feuerwehr Hausen

Die Wehr war im vergangenen Jahr auch bei zwei Bränden im Löscheinsatz. Zwei verdiente Mitglieder werden bei der Generalversammlung geehrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Hausen hat jetzt bei ihrer Generalversammlung Bilanz gezogen. Vorsitzender Thomas Fluhry begrüßte dazu etwa 60 Mitglieder. Neben dem Oberbürgermeister Frank Kunz waren auch die beiden Hausener Stadträte Marcus Jonietz und Matthias Fürholzer sowie Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer (SBI) gekommen.

Nach dem Totengedenken und einem Rückblick erläuterte Kommandant Armin Gentner das Geschehen im Dienstjahr 2023. Zum Jahreswechsel zählte die Wehr 50 aktive Mitglieder, davon 16 Anwärter. Das vergangene Dienstjahr war Gentners Worten zufolge sehr ereignisreich: Es gab etwa 30 Übungen, inklusive Leistungsprüfung und Inspektionsübung. Zudem wurde die Feuerwehr Hausen zu 20 Einsätzen gerufen, was nach 2022 erneut eine Rekordzahl ist. Besonders erwähnte der Kommandant die beiden Brandeinsätze: Wohnhausbrand im Ortsbereich, wobei auch die Feuerwehren Dillingen, Donaualtheim, Schretzheim, Lauingen unterstützen, und auch der Brandeinsatz beim Dillinger Kegelcasino. Beides seien Einsätze gewesen, die eine große Anzahl von Atemschutzgeräteträgern erforderten.

Es folgten die Tätigkeitsberichte des Atemschutzbeauftragten Markus Mayer (derzeit 14 Atemschutzgeräteträger) und des Jugendwartes Alexander Kratzer. Mit Freude begrüßte der Kommandant per Handschlag Maximilian Wohlmann in der Jugendgruppe. Als Höhepunkt des Abends gab es zwei Ehrungen: Achim Schwabe und Markus Launer wurden für 40 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr in Hausen geehrt. Nach den Dankesworten des Kommandanten übernahm Markus Pfeifer die Ehrung. Auch Oberbürgermeister Kunz dankte den beiden Jubilaren sowie auch der Führung für den guten Zustand der Wehr und der Jugendarbeit. (AZ)