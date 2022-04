Heute ist Regens-Wagner-Festtag in Dillingen

Das große Sozialwerk gibt es seit 175 Jahren. Es kümmert sich um mehr als 9300 Menschen mit Behinderungen. In Dillingen wird dies am Freitag mit einem „Fest der Begegnung“ und viel Prominenz gefeiert.

Gefeiert wird bereits seit dem vergangenen Advent: Das Regens-Wagner-Werk, das sich um mehr als 9300 Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen kümmert, begeht einen runden Geburtstag. 175 Jahre ist es her, dass in einem kleinen Raum des Mutterhauses der Dillinger Franziskanerinnen eine Schule für Frauen mit Hörbehinderung eröffnet wurde. Schwester Theresia Haselmayr und Regens Johann Evangelist Wagner legten damit im Jahr 1847 den Grundstein für das große Sozialwerk. „Es war der Startpunkt für 175 Jahre Dienst mit und am Menschen“, sagt Rainer Remmele, der Direktor der Regens-Wagner-Stiftungen. Und der Mensch sei bis heute Startpunkt, Zielpunkt und Mittelpunkt allen Tuns in den Einrichtungen.

Am Gründungsort befindet sich bis heute neben dem regionalen Zentrum Regens Wagner Dillingen die Direktion des Sozialwerks – und damit die zentrale Verwaltung aller acht zum Regens-Wagner-Verbund zusammengeschlossenen Stiftungen. Etwa 15 Millionen Euro wird das neue Verwaltungsgebäude kosten, das nahezu fertiggestellt ist. Im Herbst sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher auf mehrere Orte verteilt sind, dort einziehen. Die Eröffnung wird ein weiterer Höhepunkt im Festjahr sein.

Auch für gehörlose Menschen

Am heutigen Freitag steht mit dem „Fest der Begegnung“ die offizielle Festveranstaltung des Jubiläumsjahres auf dem Programm. Vertreter aus Kirche und Gesellschaft, Politik und Sozialwirtschaft werden gemeinsam mit den Stiftungsvertretern im Stadtsaal Dillingen den besonderen Anlass feiern. Zuvor wird der Augsburger Bischof Bertram Meier einen Gottesdienst in der Christkönigskirche zelebrieren. Die bundesweit anerkannte Psychiaterin Dr. Inge Richter, selbst gehörlos, hält die Festansprache im Stadtsaal. Die Organisatoren freuen sich laut Pressemitteilung auch auf das Kommen der Bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf und der Bezirkstags-Vizepräsidentin Barbara Holzmann.

Ministerin Scharf dankt der Regens-Wagner-Stiftung für die verlässliche Zusammenarbeit, gerade auch in Krisenzeiten wie jetzt. „Schon Mitte März haben Sie geflüchtete Menschen mit Behinderung aus der Ukraine in Ihren Einrichtungen aufgenommen. Sie haben für die Geflüchteten einen Ruheort in diesem so schrecklichen Krieg geschaffen“, zeigt sich Scharf dankbar. Sie freue sich, dass mit der Förderung des Freistaates bereits 96 Wohnplätze aus den Einrichtungen dezentralisiert werden konnten.

In 14 Regens-Wagner-Zentren an über 50 Standorten in Bayern sowie einer Einrichtung in Ungarn arbeiten inzwischen etwa 7500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Über 9300 Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen in allen Altersgruppen erhalten differenzierte und individuelle Angebote. Ziel der Arbeit ist es, wie Direktor Remmele betont, Menschen mit Behinderung, Angehörige und Mitarbeitende mit ihrer gesamten Persönlichkeit wahr- und anzunehmen.

Das Festjahr 2022 steht in den Regens-Wagner-Stiftungen unter dem Motto „Start-Punkt, Ziel-Punkt, Mittel-Punkt Mensch“. Zur Veranstaltungsreihe zählte in diesen Tagen die Aufführung des Singspiels „Funke sein, Flamme werden! Eine musikalische Reise – 175 Jahre Regens Wagner“, die beim Publikum auf Begeisterung stieß (wir berichteten). Mitarbeitende und Menschen mit Behinderung stellten auf der Bühne die Geschichte der Regens-Wagner-Stiftungen dar. Am 22. Mai werden in Dillingen tausende Besucher und Besucherinnen bei der Regens-Wagner-Meile erwartet.

Das Festjahr endet am 27. Januar 2023 mit einem Gedenktag: Beim Neubau der Verwaltungszentrale wurden auch die Überreste eines historischen Wehrturms aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts erhalten. Er steht zentral im Eingangsbereich des Direktionsgebäudes, der ganze Platz wird nach außen hin zur Erzbischof-Stimpfle-Straße offen sein. Der Wehrturm soll künftig ein Ort der Stille sein und ein Gedenkort für die Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus aus den Regens-Wagner-Einrichtungen deportiert und ermordet wurden. (mit pm)