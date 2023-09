Im Dillinger Künstlerhaus gibt es viel zu entdecken

Am Tag des offenen Denkmals konnten Interessierte auch das Atelier von Lothar Schätzl besichtigen. Warum es dort ein Heimtrainer-Fahrrad und eine Nussknacker-Sammlung gibt.

Mitten in der Konviktstraße in Dillingen konnten die Besucherinnen und Besucher am Tag des offenen Denkmals durch ein unscheinbares Tor in die künstlerische Welt des Malers und Kunsterziehers Lothar Schätzl eintauchen. Die Führung begann im großen Garten vor dem Künstlerhaus, der laut Dagmar Dietrich, bald zu einem Künstlergarten ausgebaut werden soll und endete im Atelier.

Im Künstlerhaus selbst ist der Geist Schätzls in jeder Ecke zu spüren. Die Wände sind voll von seinen Werken. Denn von denen gibt es viele – so gäbe es in Dillingen „keinen Kirchturm, den er nicht gemalt hat“, erzählt Ingrid Witte. Doch Dillingen nimmt nicht nur durch seine Bilder einen Teil in Schätzls Künstlerhaus ein. Ein Teil der Stadtmauer läuft durch den Grundriss des Hauses und ist heute sogar ins Haus integriert.

Lothar Schätzl brachte immer Skizzen mit nach Dillingen

In den vielen Jahren seines Künstlerlebens habe Schätzl auch in unterschiedlichen Stilen gemalt. Während er sich hauptsächlich der Porträtmalerei widmete, seien durch die Zeit auch viele andere Bilder entstanden. Diese Werke seien seine Art gewesen, Erinnerungen festzuhalten. So kam er aus einem Urlaub immer mit Skizzen zurück, die er dann in Bilder verwandelte. Schätzls Kreativität reichte sogar über Bilder hinaus. Zum Beispiel als er sich eines Tages einen Nussknacker wünschte, aber nichts Passendes fand. Kurzerhand beschloss er, sich selbst einen zu basteln. Aus einem wurde dann eine kleine Nussknacker-Sammlung. Auf einem anderen Bild, das für ein ungeschultes Auge nach abstrakter Kunst aussehen mag, hat Schätzl anlässlich seines 80. Geburtstages einen farbenfrohen Hintergrund entworfen, auf den jeder Gast, der ihm gratulierte, unterschreiben durfte.

Herzstück des Künstlerhauses in Dillingen ist das Atelier

Das Herzstück des Künstlerhauses ist jedoch das Atelier. Bei diesem Raum war es Dietrich und Witte besonders wichtig, möglichst wenig zu verändern. So steht zwischen den Bildern, Pinseln und Farben auch ein Heimtrainer-Fahrrad. Und auch auf dem kleinen Abstelltisch neben Schätzls Staffelei wurde kein Pinsel von seinem Fleck bewegt. „Es ist alles so, wie er es verlassen hat, nur jetzt etwas ordentlicher“, erklärt Witte lachend. So seien Beschriftungen für seine Bilder für Schätzl uninteressant gewesen, schließlich wusste er ja, was er gemalt hat, berichtet Witte schmunzelnd.

Im Atelier des Malers Lothar Schätzl hängen nicht nur Bilder von Landschaften aus fernen Ländern seiner Urlaubsreisen, sondern links oben auch von unserem Dillinger Markt. Foto: Anna Lena Mayr

Inzwischen hätten Witte und Dietrich viele seiner Bilder katalogisiert, doch sie seien noch lange nicht fertig. Weil Schätzl also alles andere als bürokratisch war, schritt sein Sohn ein: So du schreibst jetzt auf, was du gemalt hast, soll er ihn gezwungen haben, erzählt Witte. Somit wissen die beiden jetzt von 780 Menschen, die Schätzl porträtiert hat, die Namen. Darunter viele Porträts von Menschen aus seinem familiären Umfeld. Aber er habe laut Witte vor allem in seinen späteren Jahren auch Aufträge von Schauspielern wie Karl Obermayr oder Sängern für ein Porträt bekommen.

Im Garten des Künstlerhauses soll es Konzerte geben

Laut Dietrich und Witte ist ihre Arbeit am Künstlerhaus noch lange nicht fertig, denn ihr Ziel sei es, Schätzl und seine Werke wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen. So gibt es mithilfe der Stiftung „Kulturerbe Bayern“ Führungen, Gartenkonzerte und Kinderprogramm für alle Interessierten.