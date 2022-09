In den Regens-Wagner-Werkstätten in Dillingen brennt ein Wäschetrockner

In den Regens-Wagner-Werkstätten in Dillingen hat es gebrannt. 120 Menschen in dem Gebäude mussten ins Freie gebracht werden.

In den Regens-Wagner-Werkstätten am Georg-Schmid-Ring in Dillingen ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Etwa 120 Mitarbeitende mussten aus dem Gebäude gebracht werden. Wie Uwe Runnwerth, der Leiter der Werkstätten, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, hatte gegen 12 Uhr ein Wäschetrockner in der Wäscherei Feuer gefangen. Auf dem Gelände gebe es unter anderem zwei große Gebäude. Als in einem davon der Wäschetrockner zu brennen begann, musste es evakuiert werden. Die 120 Menschen darin wurden in das hintere Gebäude gebracht. Runnwerth erläutert, dass dies ohne weitere Vorfälle verlief, denn es gebe ein Evakuierungsprogramm, das vorher schon geübt wurde. Natürlich habe es bei den Betroffenen für Aufregung gesorgt. Hinzu kam der Regen.

Ein technischer Defekt löst den Schmorbrand aus

Die Sprecherin der Polizeiinspektion Dillingen, Katharina von Rönn, bestätigt, dass vermutlich ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Ein offenes Feuer sei nicht entstanden, nur ein Schmorbrand. Alle Beteiligten seien rechtzeitig aus dem Gebäude gekommen. Sogar bevor die Dillinger Feuerwehr eintraf. Das Gebäude sei dann mit einem Hochdrucklüfter gelüftet worden. Den Schaden gibt die Polizei mit ungefähr 15.000 Euro an.

Der Werkstättenleiter schätzt den Schaden auf rund 27.000 Euro

Runnwerth schätzt, dass die Schadenssumme noch höher liegt. Der Trockner habe bei der Anschaffung 25.000 Euro gekostet. Der Schaden werde insgesamt bei rund 27.000 Euro liegen. Ein größeres Problem sieht er jedoch woanders. Er erklärt, dass es nun schwerer sei, den geplanten Arbeitsablauf einzuhalten, nachdem ein Trockner fehlt. Runnwerth rechnet mit einer langen Lieferzeit für ein neues Gerät.