Lastwagen parkt in Dillingen: Unbekannte stehlen Scheinwerfer

Bisher unbekannte Täter haben an einem parkenden Lastwagen in Dillingen mehrere Scheinwerfer abmontiert.

Über das vergangene Wochenende war ein Lastwagen in der Röhmstraße in Dillingen geparkt. Bisher unbekannte Täter haben in diesem Zeitraum mehrere Scheinwerfer und den Rammschutz abmontiert und dann entwendet.

Hoher Sachschaden am Lkw

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 1.0000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)