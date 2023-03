Mann randaliert in Dillinger Gaststätte und richtet Schaden an

Der 30-Jährige war erheblich betrunken. Es geht auch um Hausfriedensbruch.

Die Polizei wurde am Montag kurz vor Mitternacht in die Dillinger Königsstraße gerufen. Dort hatte ein 30-Jähriger in einer Gaststätte randaliert und mutwillig den Holztresen beschädigt. Der Aufforderung zum Verlassen des Lokals durch das Personal kam der Mann nicht nach.

Mann reagierte nicht auf Platzverweis

Die Beamten sprachen dem 30-Jährigen, der mit über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert war, einen Platzverweis aus, den dieser zunächst befolgte. Nachdem die Streife abgerückt war, kehrte der Randalierer zum Lokal zurück und schlug absichtlich eine Fensterscheibe ein.

Der von ihm angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1100 Euro. Um die Begehung weiterer Straftaten zu unterbinden nahmen die Polizisten den renitenten 30-Jährigenin Gewahrsam. Er hat sich nun strafrechtlich wegen Vergehen der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs zu verantworten. (AZ)