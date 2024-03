Miss Germany 2023 kommt nach Dillingen

Kira Geiss besucht das Christliche Zentrum. Sie spricht dort beim Frauen- und Jugendtag darüber, wie sich Schönheit definiert.

Prominenter Gast im Christlichen Zentrum Dillingen: Kira Geiss ist Sprecherin beim Frauen- und Jugendtag am Samstag, 13. April, im CZD in der Einsteinstraße 14. Aperitif, Musik - dann wird die Miss Germany 2023 in einer Talkrunde Einblicke in ihr Leben geben – vom Theologiestudium bis zur unvergesslichen Miss-Wahl. Von einem exzessiven Leben in Bindung zum sinnerfüllten Leben in Freiheit.

Miss Germany 2023 will eine Brücke zwischen den Generationen bauen

2021 gründet Kira Geiss laut Pressemitteilung die Eastside-Jugendgemeinde in Magdeburg und ist seither unterwegs, um eine Brücke zwischen den Generationen zu bauen. Als "GENfluencerin" will sie jungen Menschen den richtigen Umgang mit den Sozialen Medien vermitteln.

Nach dem Büfett zur Mittagszeit mit Kaffee und Kuchen teilt Kira Geiss in Dillingen ihre Ideen zum Thema „Identität und wahre Schönheit“. Wie definiert sie Schönheit? Wie sind wir von Schönheitsidealen und Medien geprägt? – Sensible Einsichten einer jungen Frau, die seit mehr als einem Jahr von TV-Auftritten über Großveranstaltungen bis zu politischen Debatten im Bundestag unterwegs ist.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr Anmeldung unter der E-Mail-Adresse sistergold.czd@web.de. Der Unkostenbeitrag beträgt 15 Euro. Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch