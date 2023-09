Missglücktes Überholmanöver nahe Fristingen: 20.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße bei Fristingen entsteht hoher Sachschaden. Ursprung waren gleich zwei Überholmanöver.

Am Sonntag gegen 18.30 Uhr setzte ein 46-jähriger Skoda-Fahrer auf der Staatsstraße 2030 auf Höhe Fristingen zum Überholen eines vor ihm fahrenden Traktors an. Als sich dieser bereits im Überholvorgang befand, zog eine 22-jährige VW-Fahrerin ebenfalls auf die Gegenfahrspur, um zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Das teilt die Polizei Dillingen mit. (AZ)