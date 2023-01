Polizeikontrolle am Dillinger Bahnhof endet für einen Mann mit Gefängnis

Als die Beamten einen 32-Jährigen am Bahnhof in Dillingen kontrolliert haben, entdecken sie eine geringe Marihuana. Zudem liegt gegen den Mann ein Haftbefehl vor.

Bei einer Personenkontrolle in Dillingen haben die Beamten am Samstag Drogen entdeckt. Die Beamten fanden eine geringe Menge Marihuana bei einem 32-Jährigen. Zudem wurde festgestellt, dass gegen ihn ein aktueller Haftbefehl bestand. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AZ)