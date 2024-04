Radlerin wird bei einem Verkehrsunfall in Dillingen verletzt

Eine 51-Jährige auf dem Rad stößt in der Ziegelstraße mit dem Auto eines 69-Jährigen zusammen.

Eine Radlerin ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Dillingen leicht verletzt worden. Die 51-Jährige war laut Polizeibericht gegen 9.25 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg der Ziegelstraße in Richtung Schillerstraße unterwegs.

Dort kollidierte die Frau mit dem Auto eines aus der Lothar-Schätzl-Straße ausfahrenden 69-Jährigen. Die 51-Jährige wurde am Bein verletzt. Sie begab sich eigenständig ins Krankenhaus. Am Wagen des 69-Jährige entstand ein leichter Unfallschaden. (AZ)