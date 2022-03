Dillingen

Schlangenlinien und 1,4 Promille: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Zeugen haben die Dillinger Polizei am Freitagabend über einen Autofahrer informiert, der in Schlangenlinien auf der Großen Allee in Dilingen unterwegs war.

Die Meldung erreichte die Polizei um 22 Uhr. Kurz darauf entdeckte eine Streife den 46-jährigen Autofahrer. Ein Alkotest gab 1,4 Promille an. Die Beamten untersagten dem 46-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt, ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zwei weitere Trunkenheitsfahrten im Kreis Dillingen Einen 66-jährigen Autofahrer hat die Dillinger Polizei am Freitag in Holzheim kontrolliert. Wie ein Alkotest ergab, hatte der Mann um 19.45 Uhr 0,8 Promille Alkohol im Blut. Ein anderer Autofahrer, der am Samstag um 2.30 Uhr in Schabringen kontrolliert wurde, hatte genauso viel Alkohol im Blut. Beide Männer mussten ihre Autos stehen lassen. Gegen beide läuft nun ein Bußgeldverfahren. (pol) Lesen Sie dazu auch Günzburg Plus Schlägereien im Puls in Günzburg: "Das normale Nachtleben kehrt zurück"

