Fahrrad und E-Scooter werden in Schretzheim und Dillingen gestohlen

Die Polizeiinspektion Dillingen meldet zwei Diebstähle. Sie bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Ein bisher unbekannter Dieb hat in der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, aus dem Fahrradständer eines Reihenhauses in der Fribourgstraße im Dillinger Stadtteil Schretzheim ein versperrtes graues Mixed-Rad der Marke Raleigh gestohlen. Der Wert des Fahrrads liegt bei etwa 150 Euro.

Der Elektroroller hat einen Wert von 400 Euro

Die Polizeiinspektion Dillingen meldet einen zweiten Diebstahl: Ein Elektroroller im Wert von etwa 400 Euro wurde von einem Unbekannten am Montag zwischen 15.40 und 17 Uhr in der Dillinger Königsstraße gestohlen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.