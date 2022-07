Schuss auf Windschutzscheibe: Dillinger Polizei sucht Zeugen

Die Scheibe eines Müllfahrzeuges ist komplett gesprungen.

Bereits am Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr ist ein 60-jähriger Kraftfahrer mit einem Müllfahrzeug die Remigius-Vogel-Straße in Dillingen Richtung der Marienstraße unterwegs gewesen, als er plötzlich einen lauten Knall an seiner Windschutzscheibe wahrnahm. Im gleichen Moment war diese komplett gesprungen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Aufnahme vor Ort legt ergab, dass möglicherweise mit einer Art Softair-Waffe auf die Scheibe geschossen worden sein könnte. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Verletzt wurde niemand, auch wurde die Scheibe nicht durchschlagen. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

