Senior übersieht Seniorin in Dillingen: 5000 Euro Schaden

In Dillingen ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 92-Jährige verletzt wurde. Die Donaustraße musste für rund 30 Minuten gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall in der Donaustraße ist es am Samstagmittag zu einem Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Eine 92-jährige Frau wurde zudem leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiinformationen, als ein 74-jähriger Dillinger mit seinem Transporter von einem Querparkplatz vorwärts nach links in die Donaustraße Richtung Stadtmitte fuhr und dabei die von links kommende 92-jährige Binswangerin in ihrem Auto übersah.

Unfall in Dillingen: Durch Kollision wird ein weiteres Fahrzeug beschädigt

Durch die Kollision mit der linken Front des Transporters mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des Pkw der Binswangerin geriet dieser derart ins Schleudern, dass er um 90 Grad gedreht wurde und den ursprünglich neben dem Transporter geparkten Wagen eines 51-jährigen Dillingers rammte. Die Seniorin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr leicht verletzt befreit werden. Anschließend wurde sie vorsorglich ins Krankenhaus Dillingen gebracht. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Donaustraße für knapp 30 Minuten gesperrt werden, wobei die Feuerwehr Dillingen die Verkehrslenkung übernahm. (AZ)

