So schmeckt's im neuen Dillinger Restaurant Buddy

Plus Am Freitag hat das neue Restaurant im Dillinger Zentrum aufgemacht, ganz ohne Eröffnungsfeier. Wir haben getestet, wie's schmeckt.

Bis weit nach Mitternacht haben sie noch im Restaurant gearbeitet, berichtet Tinh Diep Bui. Der neue Pächter des ehemaligen "Willi's" hat in Rekordzeit ein neues Restaurant-Konzept für das ehemalige Kaufhaus entwickelt. Starten will er jetzt aber langsam. Die wichtigste Frage ist aber: Wie schmeckt's?

Nicht nur Vermieter Thilo Rinkenburger freut sich, dass am Bayerisch-Hof-Platz wieder Leben einkehrt. Auch viele Dillingerinnen und Dillinger dürften gespannt sein, was sich im ehemaligen Kaufhaus Paul tut. Rund ein Jahr stand das frisch renovierte und voll ausgestattete Restaurant leer. Der ehemalige Betreiber des "Willi's" gab nach nur einem Jahr "aus persönlichen Gründen" auf. Dann wurde es ruhig um die Gaststätte.