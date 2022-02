Dillingen

vor 33 Min.

Testzentrum des Dillinger Landratsamtes hat am Samstag geschlossen

Wer schnell einen Schnelltest braucht, muss über die Feiertage suchen. In manchen Zentren, wie beim Dillinger Testzentrum in der Mittelschulturnhalle, ist schon alles ausgebucht.

Aufgrund mehrerer Gesundheitsfälle muss das Testzentrum des Gesundheitsamtes in der Weberstraße in Dillingen am 12. Februar geschlossen bleiben.