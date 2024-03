Unbekannte werfen Eier an Hauswand

Unbekannte haben ein Haus in Dillingen mit Eiern abgeworfen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Am Donnerstag gegen 22.10 Uhr warf ein bisher unbekannter Täter mehrere Eier gegen die Hauswand und die Rollläden eines Gebäudes in der Alberthalstraße in Dillingen. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)