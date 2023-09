Weltkindertag in Dillingen: "Gesundheit ist ein Kinderrecht"

In Dillingen wird am Mittwoch, 20. September, eine Rallye zu drei Stationen geboten. Es geht um physische und seelische Gesundheit der Kinder.

Bereits zum fünften Mal gibt es in der „Fairtrade-Stadt“ Dillingen anlässlich des Weltkindertags, der jährlich am 20. September begangen wird, eine besondere Aktion: Mit einer Rallye für Grundschulkinder soll am kommenden Mittwoch an drei Stationen in der Innenstadt das große Thema „Gesundheit“ altersgerecht erklärt werden. Die Rallye ist eine Gemeinschaftsaktion des Dillinger Kinderschutzbunds, des Weltladens, der Fachakademie für Sozialpädagogik sowie der Fairtrade-Stadt Dillingen und der Grundschule. Gesundheit ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen festgehalten haben.

Wie können Eltern, aber auch die Gesellschaft die geistige und seelische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stärken? Welche Faktoren fördern psychische Stabilität und Widerstandsfähigkeit? Wo finden Kinder und Jugendliche im Landkreis Dillingen Unterstützung? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Kinderschutzbund in den Räumlichkeiten am Hofbräuhaus-Parkplatz. Seelisches Wohlbefinden gehört laut Pressemitteilung zu den Grundpfeilern einer gesunden kindlichen Entwicklung. Körperlich, geistige und seelische Gesundheit sind untrennbar miteinander verbunden.

Im Taxispark lädt der Kneipp-Wohlfühlpfad zum Wassertreten ein

Eine weitere Station der Rallye ist die Fachakademie für Sozialpädagogik, die die Kinder im Taxispark begrüßt. Hier wird über die fünf Säulen der Kneippschen Gesundheitslehre informiert: Wasser – Bewegung – Gesunde Ernährung – Heilkräuter – Ordnung. Zum Wassertreten lädt dabei auch der Kneipp-Wasser-Wohlfühlpfad ein.

Ebenso geht es an den Dillinger Weltladen in der Königstraße. Hier wird die Schokolade in ein ganz neues Licht gerückt, denn: Die Rohstoffe für die Schokoladenherstellung werden meist von Kindern geerntet. Um deren Gesundheit wird sich jedoch oft nicht gekümmert. Wie kann man solchen Schicksalen entgegenwirken?

An jeder Station können die Kinder nach ihrem Besuch einen Stempel sammeln. Wurden alle drei Orte besucht, gibt es für jedes Kind ein kleines Geschenk. Alle Buben und Mädchen sind zur Teilnahme eingeladen: Mittwoch, 20. September, von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr (Grundschule bis 15.30 Uhr). Ebenfalls sind alle Eltern, Großeltern und Bürgerinnen und Bürger willkommen an den Stationen. (AZ)