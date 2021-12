Werden am Dillinger Krankenhaus die Sträucher zu radikal geschnitten?

Plus Anwohner der Dillinger Kreisklinik bemängeln, dass im Park der Klinik immer wieder Sträucher und Büsche radikal abgesäbelt werden. Sie fordern mehr Lebensraum für Tiere. Das sagt das Landratsamt.

Trist sieht er aus, der Garten rund ums Dillinger Kreiskrankenhaus. Das liegt zwar größtenteils am winterlichen Schmuddelwetter, doch wer genau hinsieht, dem fällt auf, dass der Park für Menschen alles andere als ein Ort zum Spazieren oder Verweilen ist. Kaum Sitzgelegenheiten finden sich hier. Die Glaskugeln an den Laternen sind teilweise zerbrochen. Doch um den Erholungswert des Krankenhausgeländes geht es Stephan und Julia Borggreve nicht.